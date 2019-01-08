Gümüşhane'de muhtarlar toplantısının konusu uyuşturucu oldu

Gümüşhane Kültür Merkezinde geniş katılımlı muhtarlar toplantısı düzenlendi. Tüm ilçelerden gelen köy ve mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen toplantının bu ay ki teması “Uyuşturucu” olarak belirlendi.

“Uyuşturucu, ana kuzularını felakete sürükleyen, ana ve babaları göz yaşına boğan, toplumu umutsuzluklara ve felaketlere götüren çok önemli bir bela”

Toplantıda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, uyuşturucunun dünyanın başına bela olan bir bağımlılık olduğunu belirterek, “Dünyanın her yerinde insanları etkileyen bir bela uyuşturucu. Ana kuzularını felakete sürükleyen, ana ve babaları göz yaşına boğan, toplumu umutsuzluklara ve felaketlere götüren çok önemli bir bela” dedi.

“Köy ve mahalle muhtarı demek oranın aile reisi demek”

Uyuşturucuyla mücadele noktasında devletin bütün birimlerinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere çok özel çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Vali Taşbilek, “Bu çabalar sayesinde çok önemli farkındalıklar oluştu, çok önemli yol alındı. Fakat bu çalışmalar toplumun her kesiminde yürütülmek zorunda. Toplumumuzun çok değerli temsilcileri olan muhtarlarımız sizlere de çok önemli iş düşüyor. Çünkü köy ve mahalle muhtarı demek oranın aile reisi demek. Her şeyiyle o insanlardan sorumlu olan insan demek. Ayşe'nin, Fatma'nın evindeki çocukların hepsi sizlere emanet. Çünkü siz onların sorumluluğunu üstlenen insanlarsınız. Bizlerde aynı manada aynı sorumluluğu üstlenen bu emanete sahip çıkması gereken insanlarız” diye konuştu.

“Bunlar ana kuzusu bizim hiçbirimizin kaybedecek bir tane kuzusu, yavrusu yok”

Bu konuda çok uyanık olunması gerektiğini vurgulayan Vali Taşbilek, “Olumsuzluklar gökten inmiyor. Maalesef büyük şehirlerde bu olumsuzluklar çok oluyor. Bunun için çok duyarlı olmak durumundayız. Küçük yerlerde hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bu belayı hep beraber bertaraf etmeliyiz. Toplumun bütün kesimlerinin farkında olasını istiyoruz. Bunlar ana kuzusu bizim hiçbirimizin kaybedecek bir tane kuzusu, yavrusu yok. Hiçbirinden de vazgeçmeyeceğiz. Devletimizin bütün kurumlarının yapmış olduğu mücadele ile birer fert olarak birer anne ve baba olarak destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Sağlık Müdürlüğü Psikologlarından Kübra Akın, uyuşturucu tehdidi, dünya, Avrupa ve Türkiye kıyaslaması, 2017-2018 suç istatistikleri, uyuşturucu madde bağlantılı ölümler, genel nüfusta madde kullanım yaygınlığı araştırması, narkolog proje çıktıları, İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışma ve projeler, beklenti ve önerilerden oluşan sunumunu gerçekleştirdi.

Akın, yapılan bir anket çalışmasında uyuşturucu bağımlılarının başlama nedeniyle ilgili çalışmada yüzde 32'sinin meraktan olduğunu, uyuşturucudan önce tütün kullananların oranının yüzde 89 olduğunu belirterek, uyuşturucu madde kullananların bilinenin aksine yüzde 88'inin aile fertleriyle yaşadığı ve yüzde 39'unun uyuşturucuyu kendi evinde aldığının ortaya çıktığını söyledi.

Yeşilay Gümüşhane Şube Başkanı Selman Eroğlu da kurumunun il ve ülke genelinde madde bağımlılığıyla ilgili yapılan faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Programın ardından Vali Taşbilek tarafından tüm katılımcı ve muhtarlara Atatürk Kültür Merkezinde yemek verildi.

Programa Vali Taşbilek, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, kamu kurum müdürleri, il merkezi ve ilçelerden köy ve mahalle muhtarları katıldı.