Gümüşhane'de muhtarlara bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda başta Emniyet, Jandarma ve İl Özel İdaresi olmak üzere 12 ayı kurum müdürü sunum yaparak kurumlarıyla ilgili çalışmalar ve muhtarlık görevi icrasında muhtarlara kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerle ilgili konularda bilgi aktardı.

Toplantının açılışında konuşan Gümüşhane Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Emine Gürses, 2019-2024 yılları arasında hizmet tüm muhtarlara başarı dileklerinde bulunarak, demokrasinin ilk temel taşlarından ve en eski örneklerinden birisi olarak muhtarlık müessesesinin kabul edildiğini söyledi.

Muhtarların bir yandan demokrasinin gelişmesine katkıda bulunurken diğer yandan da yönetime katılımı sağlayan önemli bir görevi üstlendiğini kaydeden Gürses, "Bir kamu görevlisi olan muhtar, vatandaşa en yakın hizmeti veren, onların sorunlarını dile getirmelerine yardımcı olan, çözüm bulan ve yol gösteren bir makamı temsil etme özelliği taşımaktadır" dedi.

Muhtarlar için düzenlenen eğitim programında daha sonra ilgili kurum müdürleri sunumlarını gerçekleştirdi, muhtarların sorularını cevaplandırdı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, kamu kurum müdürleri ile il genelindeki köy ve mahalle muhtarları katıldı.