Gümüşhane'de mülki amirler ve gazeteciler buluştu

Gümüşhane'de İdareciler Günü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle düzenlenen programda mülki idare amirleri ve gazeteciler bir araya geldi. Programda ayrıca Belediye Başkanının 53.yaşgünü birlikte kutlandı.

Sema Doğan Yaşam Alanında Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen programda şehrin yöneticileri ve gazetecileri birbirlerinin günlerini kutlayarak şehirle ilgili sohbet etti. Programda Belediye Başkanı Ercan Çimen'in 53.yaşgünü sürpriz yaş pasta ile birlikte kutlandı.

“İdarecilik ve gazetecilik kamunun vicdanıdır”

Törende konuşan Vali Kamuran Taşbilek, 25 yıllık mülki idare amiri olacak gazetecilik ve idareciliği birbirine çok benzettiğini, ikisinin de kamunun vicdanı olduğunu, ikisinin de mazlumun, garibanın sesi olduğunu, sıkıntının peşinde koşan olduğunu söyledi.

İdareciler olarak çalışırken bir taraflarında sürekli gazetecilerin olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, “El birliğiyle çalıştığımız, hizmet ettiğimiz bölgelere nasıl daha iyi hizmet yapabilirizin çabasında olduk. Duymadığımız, görmediğimiz yerde bizim gören gözümüz duyan kulağımız sizler oldunuz. Sizlerin getirdikleriyle vebalden kurtulduk. Ulaşılamayan sıkıntıları çözmeye çalıştık. Hem idarecilerimiz hem gazetecilerimiz tarafından dur durak bilmeden hizmet ediliyor. Yaptıkları aferin almayabilir ama yapmadıkları noktasında sıkıntı yaşanabilir. Birlik, beraberlik içerisinde çalışırlar. Her türlü kamu çalışmalarında yanımızda oldunuz. Gümüşhane bizim. Çok özel ve güzel bir şehir Gümüşhane. Hepimiz görevimizi ifa etmek durumundayız. Hem meslektaşlarımın hem gazetecilerimizin gününü kutluyorum” dedi.

“Biz yaptıklarımızı sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza aktarıyoruz”

Programın ev sahipliğini yapan Belediye Başkanı Ercan Çimen de konuşmasında görmeyen gözleri, duymayan kulağı olan gazetecilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “2019 yılı 6 yıllık Belediye Başkanlığımda en zor yılımız oldu. Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolla birlikte mazeret üretmeden birşeyler üretmeye, şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Bu noktada en büyük desteği basından alıyoruz. Biz yaptıklarımızı sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Bizim görmeyen gözümüz, duymayan kulağımız sizler olacaksınız. Bugüne kadar şehre çok büyük katkı verdiniz. Sizlerden hem bir vatandaş hem de vatandaş olarak tek taraflı haber yapmamanızı istiyorum” diye konuştu.

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ise hem idarecilerin hem gazetecilerin kamu görevi yaptığını ve günlerinin aynı gün olmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, “Bu manada sizler gibi bizler de mesai gözetmeden vatandaşlarımıza doğru bilgi aktarmak için, kamu yararına olacak bilgileri aktarmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Anadolu basınının çökmesi Türkiye'de birçok sonun başlangıcı olur”

Sadece Gümüşhane değil, Anadolu basınının çok zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Köprülü, “2018 yılının Temmuz ayında dolarda başlayan dalgalanmayla birlikte en çok etkilenen sektörlerden birisi de basın sektörü oldu. Giderlerimiz 2-3 katına çıktı. Resmi ilanlarımızda azalma var. En çok canımızı acıtan doğrudan teminlerin çok fazla kullanılması. Bunun yanında pazarlık usulüyle yapılan ihaleler de sıkıntılı. Belediye Başkanımız Ercan Çimen'e teşekkür ediyorum. Çok sayıda ilana çıktı. Bu nedenle gazete sahipleri adına teşekkür etmek istiyorum. Bu hassasiyeti bütün kurumlarımızdan bekliyoruz. Anadolu basınının çökmesi Türkiye'de birçok sonun başlangıcı olur. Kamuoyunda ulusal basına olan güven neredeyse sıfırlanmak üzere. Anadolu basınının yaşaması gerektiğini Cumhurbaşkanımız bizzat söylüyor. Bizim yaşamamız da ekonomiye bağlı. Şuanda gazete sahibi arkadaşlarımız aylık ortalama 10-12 bin lira eksiyle gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı sohbetlerin gerçekleştirildiği programda doğum tarihi 10 Ocak olan Belediye Başkanı Ercan Çimen için sürpriz pasta kesildi. 53.yaşgünü pastasını idareci ve gazetecilerle birlikte kesen Başkan Çimen, sürpriz için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Çimen'in yanısıra Vali Yardımcıları Mustafa Anteplioğlu, Mustafa Pala, Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, gazete sahip ve çalışanları, ulusal ajans temsilcileri, haber sitesi sahipleri ve İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencileri katıldı.