Gümüşhane'de öğrencilerden gerçeği aratmayan tatbikat

Öğrenciler ayrıca komandolar gibi engelleri aşarak hasta taşıma işini de gerçekleştirdi.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programında 6 yıldır gerçekleştirilen tatbikat Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda bulunan stadyum ve çevresindeki spor alanlarında gerçekleştirildi.

Toplam 4 bölümden oluşan tatbikatta birinci sınıf öğrencileri ilk olarak stadyumda maç sırasında bomba yüklü aracın patlamasını maytap ve sis bombalarıyla canlandırdı. Temin edilen 2 hurda araç içerisinde yaralıların feryatlarını tiyatrocular gibi canlandıran öğrenciler ayrıca yaraları göstermek için makyaj yaptı.

Bölümden yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı tatbikatta kriz ortamının oluşmasının ardından geleceğin sağlıkçıları olan öğrenciler gerçek olaylardaki gibi yüksek sele bağırıp, feryat edip yardım isteyen ve sağlık çalışanlarına panikle saldıran yaralılara müdahale etti.

Gümüşhane UMKE ekibinin de destek verdiği tatbikatta her bir öğrencinin senaryoyu ve yapması gereken uygulamaları tek tek not alındı.

Meraklı gözlerle izlenen tatbikatla ilgili bilgi veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğretim görevlisi Ayşe Elkoca, bu tatbikatları 6 yıldır yaptıklarını belirterek, öğrencilerin gördüğü teorik dersleri yaşayarak öğrenmesi için, her türlü olağan dışı duruma hazırlanabilmesi için bu tarz tatbikatların çok önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl yaptıkları tatbikat için triaj, kurtarma, taşıma ve resüsitasyon için 4 ayrı parkur kurduklarını kaydeden Elkoca, “Bu tarz uygulamalı dersler teorikten çok daha iyi bir şekilde öğrencilerin aklına giriyor. Yarın olay yerinde yaşadıklarında, gerçek vakalarla karşılaştıklarında şaşırmadan çok daha iyi, çok daha hızlı, doğru bir şekilde müdahalelerini yapıyorlar. Senaryomuz bu sene bir patlama. Stadyumda maç esnasında bir araç patlatılıyor. Sonrasın yaralananlara da müdahale ediliyor. Taşıma parkurunda öğrencilerin çok daha zor şartlarda, kanallarda özellikle hastalarını nasıl çıkaracaklar, bu tarz durumda karşılaştıklarında nasıl müdahale edecekler bunları öğrenebilmeleri ve hastayı en doğru en düzgün şekilde taşıyabilmeleri gerekiyor. Çünkü hastanın omurga eksenini bu tarz travmalarda korumak çok önemli. Öğrencilerin bunu en doğru bir şekilde öğrenmeleri ve en doğru bir şekilde yapabilmeleri için öğretiyoruz” dedi.

Yaralı rolü yapan öğrencilerin makyaj konusunda kendilerini çok geliştirdiklerini de kaydeden Elkoca, “Çok değişik malzemeler kullandılar. Bu benim Acil Sağlık hizmetleri bir dersimin uygulaması ve ben bunu bu şekilde yapmayı planlıyorum. Her hafta yapılsa bu kadar etkili bir uygulama olmaz. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bize her yıl büyük bir destek oluyor” diye konuştu.

Öğrencilerin bu durumu yaşayarak öğrenmesi, gerçek hayatta böyle bir kriz anında daha soğukkanlı davranması, daha tecrübeli ve daha donanımlı olarak sahaya inmesi amaçlanan tatbikata katılan İlk ve Acil Yardım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Saim Sus ise “Gerek derslerde almış olduğumuz eğitim ve yapmış olduğumuz uygulamalı derslerle, bu tür tatbikatlarla acil afet gibi durumlarda ve terör saldırısı gibi vakalarda çok az bir zamanda doğru müdahaleyle yaralıların yardımına koşuyoruz. Uygulamalı olarak direk yararlılara yardım yaparak tedavilerde bulunduk. Patlamalarda çok acil olarak gerek psikolojik gerek fiziksel olarak müdahalelerde bulunduk” şeklinde konuştu.