Gümüşhane'de okuma yazma öğrenenler belgelerini aldı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, okuma yazma seferberliği sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Hep birlikte bu şehrin girişine ‘Bu şehirde bütün insanlar okur yazardır' yazdıralım” dedi.

Gümüşhane'de 5 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye geneline başlattığı “Okuma Yazma Seferberliği” projesi kapsamında il merkezinde Halk Eğitimi Merkezi kurslarına katılarak okuma-yazma öğrenen 19 kişi için sertifika töreni düzenlendi.

Okuma yazmanın önemi hakkında geleneksel Türk Tiyatrosu olan "pişeker-kavuklu" oyununun sahnelendiği programda ayrıca yine Halk Eğitimi Merkezinde işaret dili kursu alan kursiyerler tarafından gösteri gerçekleştirildi.

“O insanların okumaz yazmaz olmaları en başta benim suçum”

Burada yaptığı konuşmada kültürel arka planı çok kuvvetli bir şehir olan Gümüşhane'de istatistiklere göre yüzde 3 oranında okumaz yazmaz nüfus olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, “Bunun içinde yaşlılarımız olabilir. Bizim eğitim faaliyetlerimize katılamayacak derecede rahatsızlığı olanlar olabilir. Ama bunları ayırdıktan sonra o insanların okumaz yazmaz olmaları en başta benim suçum. Bu devletimiz adına, milletimiz adına, eğitim kurumlarımız adına kabul edilebilir bir şey değildir. Bizim bunu ne yapıp edip çözmemiz lazım. Sizlerin, öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın el birliği ile çözeceğiz” dedi.

“İlk emri oku olan Allah, okudun mu diye soracaktır”

Gümüşhane'ye girişte yazan “Gümüşhane'ye hoş geldiniz” yazısının yanına hep birlikte “Altın kalpli insanların şehrine hoş geldiniz. Bu şehirde bütün insanlar okur yazardır. Okumaz yazmaz adamımız yoktur” yazalım çağrısında bulunan Vali Taşbilek, “Gümüşhane buna yakışan bir şehir. Gümüşhanevi hazretlerinin memleketi. Edebiyat, sanat, kültür dünyamıza çok önemli insanları barındıran, bu memleketin aydını olarak hizmet vermiş bir sürü insanımız var. Bu güzel insanların memleketine bu durumu yakıştırmıyorum. Oku diyen okudun mu diye sormaz mı? İlk emri oku olan Allah okudun mu diye soracaktır. Ama sizde şu mazeretteydik derseniz ‘Ben okumak istedim de elimden tutan olmadı' diye burada da kendimize vebal kabul ederiz. İnşallah o vebali arkadaşlarımızla paylaşarak buradan ayrılırken okumaz yazmaz oranımızı sıfırlayarak gitmiş oluruz. Bizim amacımız sevgi dolu, merhamet dolu, iyilik dolu insanlar yetiştirmek. İnşallah sizlerde annelerimiz, kardeşlerimiz olarak bizim çocuklarımıza yardım göstereceksiniz. Gümüşhane mutlu ve erdemli insanların şehri olarak ülkemizin dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de konuşmasında okuma-yazma olarak bu kursun son kurs olması temennisinde bulunarak, “İnşallah bu kurs son olur. Halk Eğitimi Merkezinde yapılan tüm etkinlikleri Gümüşhane Belediyesi olarak belediye başkanı olduğum günden bugüne kadar hep destek verdim vermeye de devam edeceğim. Sizlere her zaman destek olacağız” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ise okuma-yazma seferberliği kapsamında açılan kursta başarılı olup belge almaya hak kazanan 19 kursiyere belge verildiğini hatırlatarak, 5 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye geneline başlattığı seferberlikle şu ana kadar ilçe merkezi ve 5 ilçede de açılan kurslarda toplam bin 714 kursiyerin okuma yazma belgesi almaya hak kazandığını kaydetti.

Doğan, “Bu noktada hala TÜİK verileri esas alınarak 2 bin 786 kişinin okuma yazma bilmediğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza ulaşma adına İl Müftülüğümüz, Belediye başkanlıklarımız ve muhtarlarımızla daha önce başlattığımız süreç devam etmektedir. Bu aşamadan sonra da sayın valimizin destekleri ve talimatları ile tekrar alan taramaları devam edecek. Bu konuda bir kişinin tespiti bile kursu açılması noktasında yeterlidir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından eğitim süreciyle ilgili sinevizyon gösterimi ve devamında başarılı olan kursiyerlere belgelerinin verilmesiyle tören son buldu.

Törene okuma-yazma kursuna katılan kursiyerlerin yanısıra Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslara katılan diğer kursiyerler de katıldı.