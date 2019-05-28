Gümüşhane'de organik arıcılığa petek desteği

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında il genelindeki 35 arı işletmesine bin 370 kilogram temel petek desteği yapıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kaynaklarıyla alınan bin 370 kg temel petek kurum bahçesinde düzenlenen törenle Merkez'e bağlı Aktutan, Arzular, Bahçecik, Yağlıdere, Çaltılı, Çamlıköy, Yeşildere ve Yitirmez köylerindeki 16 işletmeye, Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ, Kaledibi, Bahçelik ve Dedeli köylerindeki 9 işletmeye, Köse ilçesine bağlı Altıntaş, Kayadibi ve Övünce köylerindeki 8 işletmeye, Kelkit ilçesine bağlı Gödül ve Gerdekhisar köylerindeki 2 işletmeye olmak üzere toplam 35 organik arıcılık işletmesine teslim edildi.

Törende yaptığı konuşmada arıcılığın toprağa bağlı kalmadan az sermayeyle kısa sürede gelir getiren, bal arılarını sevk ve yönetebilme kabiliyetine dayanan tarımsal bir iş kolu olduğunu kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Gümüşhane'de organik arıcılığı geliştirerek verimliliği artırmayı amaçladıklarını belirterek, Gümüşhane'nin arıcılık bakımından son derece zengin bir potansiyele ve zengin bitki florasına sahip olduğunu, amaçlarının bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek ve kullanmak olduğunu söyledi.

Gümüşhane'de 2019 üretim sezonunda 2 bin 597 kovanla, 35 organik arıcı ile 45 ton organik bal üretimi hedeflendiğini, Türkiye'nin bal kalitesi en yüksek illeri arasında Gümüşhane'nin olduğunu ifade eden Birşen, “İlimiz gerek arıcılık yönünden gerekse flora zenginliği bakımından bölgede önemli bir yer tutmaktadır. Bu flora zenginliği ile kirlenmemiş olan kaynaklarımızı da dikkate alındığında Gümüşhane'de üretilen balın organik bal olarak pazarlanması için önemli bir fırsattır. Bal, doğrudan ve diğer gıdalara katılarak tüketimi yanında aslında şifa amaçlı tüketimi yaygın olan bir ürünümüz. Bal ve diğer ürünlerinin şifa amaçlı kullanılıyor olması son yıllarda alternatif tıbbın da gündemine girerek zaman içerisinde ticarete konu olmaya başlamıştır. Arıcılıkta büyük bir imkana sahip olan ilimiz bu gelişmeleri değerlendirerek bunu fırsata dönüştürmeliyiz” dedi.

Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) Bal Dolum ve Paketleme tesisi kurulup, İşletme Kayıt Belgesi verilerek Arı Yetiştiricileri Birliği'ne devrettiklerini belirten Birşen, “Bu tesiste son derece hijyenik koşullarda arıcılarımızın kendi markaları ile bal dolumu ve paketlemesini gerçekleştirebilecektir. Ayrıca ilimizde önemli sorunların başında gelen damızlık ana arı ihtiyacının karşılanmasına yönelik 6 kafkas ana arı üretim merkezi hayata geçirilmiştir” diye konuştu.

Temel petek dağım törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, İl Müdür Yardımcısı Metin Yalvaç, Şube Müdürleri ve organik arıcılık yapan üreticiler katıldı.

Program üreticilere temel petek tesliminin ardından sona erdi.