İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümüşhane'de orman ve örtü yangını

Gümüşhane’de çıkış nedeni belirlenemeyen orman ve örtü yangını yol olmayınca 3 saatlik mücadeleyle ve yağan yağmurun etkisiyle söndürüldü.

Gümüşhane'de çıkış nedeni belirlenemeyen orman ve örtü yangını yol olmayınca 3 saatlik mücadeleyle ve yağan yağmurun etkisiyle söndürüldü.


Süleymaniye Mahallesi ile Gözeler köyü yaylası arasında yer alan ve Canca Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14 sıralarında yangın çıktı. Yangın yerinin yola çok uzak olması nedeniyle suyla müdahale edilemeyen yangında Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri su olmadığı için topraklama yaptı, ellerindeki kürek ve kazmalarla yangını söndürmek için mücadele verdi.


Şiddetli rüzgar nedeniyle bir süre kontrol altına alınamayan yangın ilerleyen saatlerde rüzgarın durup yağmur yağışının başlamasıyla birlikte personellerin yoğun gayretiyle söndürüldü.


Dumanların Gümüşhane kent merkezinden görüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği ve 20 görevlinin müdahale ettiği yangın 1,5 hektarlık alana yayılırken, bozuk orman niteliğindeki bölgede yangın sonucu geven, örtü ve az sayıda çam ağacı yandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.