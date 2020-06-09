İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümüşhane'de örtü yangını

Gümüşhane kent merkezinde gerçekleşen örtü yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan kül oldu.


Bağlarbaşı Mahallesi, Değirmenönü Sokaktaki yamaçlarda sabah saatlerinde başlayan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.


Dağın yamacında bulunan kuru otlar ve çalılıkların zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, kuru gevenlerin de yanması nedeniyle yoğun dumana sebep olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.