Gümüşhane'de otomobil 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akçakale Mahallesi'nde Buse Çepe yönetimindeki 29 AAR 049 plakalı otomobil, mahalleden ana yola inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akçakale Mezarlığı yanındaki duvardan düşerek 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araç elektrik direğine çarparak durabilirken, otomobilin sürücüsü Çepe olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından aracından çıkarıldı. Araç içinde bulunan Zennube Bulut ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.