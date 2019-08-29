İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümüşhane'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kazıkbeli Yaylası'ndan Kürtün ilçe merkezine dönen Osman Çakmak (63) yönetimindeki 29 AAB 301 plakalı otomobil, Gürgenli köyü Mursal mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki şeve çarptıktan sonra ters dönen araçta bulunan sürücü Çakmak, eşi Menşure Çakmak (60), Güngör (56) ve Ali Ayaz (55) yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kürtün ve Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Güngör Ayaz Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, durumları iyi olan diğer yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.