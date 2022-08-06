Gümüşhane'de pestil, pekmez ve yöresel yemek yarışması düzenlendi

Gümüşhane'de 25. Uluslararası Kültür Turizm Festivali etkinlikleri arasında yer alan altın ödüllü yöresel yemek ve pestil, pekmez ve kuşburnu marmelatı yarışması düzenlendi.

Festival etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından dut pestili, dut pekmezi ve kuşburnu marmelatı yarışması yapıldı.

Gümüşhaneli üreticilerin el emekleriyle doğal olarak ürettikleri ürünler jüri üyeleri tarafından çeşitli kriterlere göre değerlendirildi. 36 dut pekmezinin değerlendirildiği kategoride Hazal Rana Şahinöz birinci, Huriye Günday ikinci, Selma Şahinöz ise üçüncü, 12 kuşburnu marmelatının değerlendirildiği kategoride ise Serpil Ulutaş birinci, Nesibe Ağaç ikinci, Türkan Karaçengel üçüncü, 10 pestilin değerlendirildiği kategoride ise Tunbala Zengin birinci, Zübeyde Bal ikinci, Ülkü Bal üçüncü oldu.

Kategorilerde ilk 3'e giren adaylara Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu tarafından birincilere çeyrek altın, ikincilere gram altın, üçüncülere de para ödülü verildi, plaket takdim edildi.

Etkinlikte daha sonra aynı yerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çorba, yemek ve tatlı kategorilerinde yöresel yemek yarışması düzenlendi. Jüride bulunan uzmanlar ev hanımları tarafından yapılan çorba, yemek ve tatlıları belirlenen kriterlere göre puanladı.

Yarışma sonucunda yemek kategorisinde Şura Metintaş birinci, Neşe Yılmaz ikinci ve Gamze Yılmaz üçüncü olurken çorba kategorisinde Esra Barlak birinci, Altun Doğan ikinci, tatlı kategorisinde ise Pınar Yılmaz birinci, Nejla Çakırkumaş ikinci ve Zeynep Metintaş üçüncü oldu. Yarışmada birincilere çeyrek altın, ikincilere gram altın ve üçüncülere yarım gram altın hediye edildi.