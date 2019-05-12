Gümüşhane'de Ramazan ayının ilk dört gününde 30 dilenci yakalandı

Gümüşhane'de Ramazan ayı ile birlikte sayıları artan dilenciler konusunda Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda yakalanan dilencilerin vip minibüs ile şehre geldikleri anlaşıldı.

Şehrin belirgin yerlerini saran dilencilere yönelik Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler hız verdiği çalışmalar kapsamında Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların duygularını istismar ederek dilenmeyi meslek haline getiren dilencilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Uygulama hakkında bilgi veren Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, Ramazan ayı sebebiyle dilenci sayısında artış olduğunu belirterek, Ramazan ayının ilk dört gününde yaptıkları çalışmalarda aralarında çocuklarında yer aldığı yaklaşık 30 kişinin dilencilik yaparken yakalandığını ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemlerin yapılarak şehir dışına gönderildiğini belirtti.

Dilenciliğin bir suç değil, kabahat olduğunu vurgulayan Ceylen, “Dilencilik kabahat olduğu için polis de zabıta da zaman zaman çalışmalar yapıyor. Dilenmek suç değil ama dilendirmek suçtur. Çevre illerden gelen ve dilenmeyi meslek haline getiren bu kişiler, özellikle cami önlerinde insanlarımızın duygularını istismar ederek, onların üzerlerinden çok güzel paralar kazanıyorlar. Haksız bir kazanç elde ediyorlar. Bu konuya hep beraber dur demeliyiz. Bu dilencilere para vermekle bunlara yardımcı olmuyoruz aksine sokağa teşvik etmiş oluyoruz. Dilencilere para vermeyin ve itibar etmeyiniz, bu gibi durumlarda Alo 153 Beyaz masaya ihbar edin” dedi.