Gümüşhane'de rüzgarın kırdığı kavak ağacı yüksek gerilim hattına düştü

Gümüşhane'de şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılan kavak ağacı yüksek gerilim hattının üzerine düştü. Kopan elektrik teli nedeniyle bölgede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Merkeze bağlı ArzularKabaköy Beldesi, Gaziler Mahallesi mevkiinde saat 15.30 sıralarında gerçekleşen şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede bulunan kuru kavak ağaçlarından birisi kırılarak yüksek gerilim hattının üzerine düştü.

Hattın kablolarından birisinin kopmasına neden olan olayın ardından kablonun düştüğü alandaki ormanlık alanda yangın çıktı. Sıcak günler nedeniyle adeta çıraya dönüşen kuru otların tutuşmasıyla bölgede biranda alevler yükselirken, köylüler olayı görür görmez ArzularKabaköy Beldesi İtfaiye ekibine ve Orman İşletme ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların da yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olaya sebep olan rüzgarın yangın sırasında durması büyük bir facianın önüne geçti.

Kuru otların yanında kavak ağaçlarının da yandığı olayın ardından ekipler 4 saat süren soğutma çalışmalarını tamamladı.

Çoruh EDAŞ yetkilileri de kopan hattı bağlayarak vadide yer alan köylere elektrik vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın yaşandığı bölgede geçtiğimiz yıl da benzer bir vakanın yaşandığı öğrenildi.