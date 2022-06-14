Gümüşhane'de şampiyon öğrenciler ödüllendirildi

Gümüşhane'de okul sporları etkinlikleri bölgesel yarışmalarda ve Türkiye finallerinde dereceye giren 92 sporcu öğrenciye düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Hükümet Konağı avlusundaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Vali Kamuran Taşbilek, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Törende Türkiye birincilerine ödüllerini veren Vali Taşbilek, burada yaptığı konuşmada bütün sporcuları tebrik ederek, “İlimizin gururu olan bütün evlatlarımızı tebrik ediyorum. Okullar statüsünde çok değerli başarılar elde ediliyor. Burada olan olmayan bütün sporcularımızı, ilimize değer katan bütün evlatlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Emeği geçen çok değerli ailelerine selamlarımızı, hürmetlerimizi iletmek istiyorum. Ailelerimizin büyük fedakarlıklarıyla çocuklarımız belirli bir aşamaya geldiler ve ilimizi en üst düzeyde, en nitelikli şekilde her yerde gururla temsil ediyorlar” dedi.

“Burada bir başarı hikâyesi yazılıyor”

Eğitimin sadece akademik boyuttaki hareketlilik ve yeterlilik olmadığını kaydeden Vali Taşbilek, “İnsani olarak attığımız her adım eğitimle alakalı, sporumuz, sosyal becerilerimiz hepsi eğitimle alakalı. Bu manada kendilerini geliştirmiş evlatlarımız. Çocuklarımızı çalıştıran öğretmenlerimize, öğreticilerimize, antrenörlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bir başarı hikâyesi yazılıyor ve bu hikayeyi yazan çocuklarımızla birlikte, aileden, anneden babadan, antrenörden, hocadan, hepsinden kaynaklı bir bütünlük ve beraberlik. Bundan dolayı bu saydığım herkese ayrı ayrı minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde okul sporları etkinlikleri bölgesel yarışmalarda ve Türkiye finallerinde dereceye giren sporcu öğrenciler için düzenlenen ödül töreni günün anısına fotoğraf çekimi ile son buldu.