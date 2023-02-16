Gümüşhane'de sanayi esnafı depremzedeler için soba üretmeye başladı

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane sanayi esnafı, STK'lar ve siyasi partilerin destekleriyle depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarını gidermeleri için soba üretimine başladı. İlk etapta 300 adet üretilecek sobaların sayısı ihtiyaca göre arttırılacak.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından devlet ve millet eliyle bölgeye yardımlar sürerken Gümüşhane sanayi esnafı depremzedelerin ısınma ihtiyacını gidermek için harekete geçti.

Siyasi partiler ve STK'ların da desteğiyle taşınabilir soba üretimine başlayan sanayi esnafının hedefi ilk etapta 300 adet sobayı deprem bölgesine ulaştırabilmek. Gönüllüler ayrıca ihtiyaç halinde üretimlerini son sürat devam ettireceklerini dile getirdi.

Depremin 2. gününde deprem bölgesine gittiğini ve vatandaşların en büyük sorununun ısınma sorunu olduğunu söyleyen demir doğrama ustası Onur Palancı, “Depremzede kardeşlerimizin orada ısınma ile alakalı sorunlar yaşadığını gittik gözlerimizle gördük ve biz kendi çapımızda ne yapabiliriz diye düşünerek küçük taşınabilir soba yapmaya karar verdik. Gümüşhane sanayi esnafı olarak şu an 300 tane soba yapıyoruz. Daha sonra gerek duyulduğu takdirde üretim göndermeyi düşünüyoruz” dedi.

“Birlik olma zamanı, devletimizin yanında olma zamanı”

Gümüşhane'de STK'lardan siyasi partilere herkesin projeye destek verdiğini ifade eden Gümüşhane Esnaf Odaları Birliği Başkanı Yasin Zengin de “Gümüşhane sanayi esnafımız bir soba yapım işine başladılar. Gümüşhane STK'ları olsun bütün partiler olsun buna destek oldular. Şu anda birlik olma zamanı, devletimizin yanında olma zamanı” diye konuştu.

Sanayi çalışanı Batuhan Özdamar ise, “Biz elimizden geldiğince ısınmaya yönelik bir proje gerçekleştirmek istedik. Sağ olsunlar esnaflarımız da yardımcı oldular bizlere. Şu anda hali hazırda 70 tane sobamız üretildi Cuma gününe kadar 250 tane üretmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Isınma ihtiyacının bir aciliyet olduğunun altını çizen Bedri Ağaç ise “Biz deprem bölgesine gittik orada 3-4 gün kaldık. Oradaki ihtiyaçları gördük ama oradaki en büyük ihtiyaç barınma ve ısınmaydı. Barınma ile ilgili olarak Gümüşhane'de ahşap evler üretildi. Biz de buna nasıl katkı sunarız diye düşünerek sağ olsunlar gönüllü arkadaşlarımızla birlikte çadırlarda kullanılacak soba imalatına başladık. Kampanyamızı duyurduk. İnsanlar katılıp destek veriyorlar. İnsanlar arıyor 2 soba, 3 soba benden diyorlar. Bir an önce göndermemiz lazım ihtiyaçların aciliyeti var. Destek sağlandıkça buradaki üretimi de arttırırız oradaki insanlara ne kadar katkımız olursa o kadar biz mutluluk duyarız” dedi.