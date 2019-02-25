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Gümüşhane'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında belediye başkan adaylarının da katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Gümüşhane'de 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında belediye başkan adaylarının da katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Taşbilek, “Gümüşhane'mizde seçime girecek değerli partilerimizin temsilcileri ve seçime katılan partilerin ilimizdeki belediye başkan adayları ile bu toplantıyı gerçekleştirmek istedik. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminin burada aldığımız kararlar çerçevesinde bir demokrasi şenliği havasında, huzurlu ve mutlu bir seçim gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Toplantıya Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Sinan Dursun, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Abdulkadir Seri, siyasi parti temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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