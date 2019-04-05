Gümüşhane'de şehit komiser yardımcısının adı anaokuluna verildi

Gümüşhane kent merkezinde Gümüşhane konakları mimarisine uygun olarak yapılan ve 2004-2005 eğitim öğretim yılında hizmete açılan Merkez Anaokulu'nun ismi Şehit Tamer Aktaş Anaokulu olarak değiştirildi.

Gönüllü olarak geçici görevle gittiği Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 31 Mart 2016 günü terör örgütü mensuplarının bombalı saldırısında ağır yaralanan, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan ve 6 Nisan 2016'da baba ocağı Gümüşhane'de ebediyete uğurlanan 40 yaşındaki özel harekat Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş'ın adı memleketinde ölümsüzleştirildi.

Şehit komiser yardımcısının öğretmen eşi Fatma ve özel hareket üniformasıyla etkinliğe gelen kızı Betül Aktaş'ın katıldığı törene eşi Sibel Taşbilek'le katılarak burada bir konuşma yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehidin isminin, ailesine ve millete övünç kaynağı olarak bu okulda kıyamete kadar yaşamasının en büyük gayeleri olacağını söyledi.

Devletin bekası, milletin birliği uğruna ezelden beridir bu topraklar üzerinde gözü olan insanların emellerine karşı verilen bu mücadelenin sonsuza dek devam edeceğini kaydeden Vali Taşbilek, “Bu mücadele hak ile batılın mücadelesi. Bu uğurda bu cennet vatanı korumak için bedeller ödeyeceğiz. Vatan uğruna bedel ödeyenlerden biri de çok değerli kardeşimiz Şehit Tamer Aktaş'tır. Devletimiz ve milletimiz için bir bedel ödemiştir. Allah mekanını cennet, ruhunu şad eylesin. İnşallah bu okuldan yetişecek çocuklarımız devletimizin, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna güzel ahlakla, güzel terbiyeyle devletimize ve milletimize yakışır çocuklar olarak yetişecekler. Mezun oldukları okulun ruhu ile birlikte ilerde milletimize ve devletimize çok iyi hizmet eden çocuklar olacaklar” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan'ın da katıldığı törende konuşmalarının ardından sınıfları ziyaret eden Vali Taşbilek, anasınıfı öğrencileriyle sohbet etti.

Okul önünde düzenlenen programın ardından Şehit Tamer Aktaş ve diğer şehitler Emirler Mezarlığında bulunan kabirleri başında dualarla anıldı.