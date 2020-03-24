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Gümüşhane'de şehre gelenlerin ateşi ölçülüyor

Gümüşhane’de şehrin giriş ve çıkışındaki kontrol noktalarında güvenlik güçleri araçları durdurarak Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların ateşini ölçüyor.

Gümüşhane'de şehrin giriş ve çıkışındaki kontrol noktalarında güvenlik güçleri araçları durdurarak Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların ateşini ölçüyor.


İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından İkisu uygulama noktasında gerçekleştirilen kontrollerde rutin denetimlerin yanında tüm dünyada etkili olan yeni tip Korona virüs (Covid-19) hastalığı salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında şehre giriş ve çıkış yapan herkesin ateşi temassız ateş ölçer cihazlarla ölçülüyor.


Güvenlik güçlerinin eldiven ve maske kullandığı uygulamada özel araçlardaki vatandaşların yanısıra dolmuşlar, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde de tarama yapılıyor.


Uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra şahıslara bilgi verilerek ilgili Bakanlıkların talimatları doğrultusunda ateş ölçümü gerçekleştiriliyor.


Uygulamada ateşi ölçülen ve diğer kontrolleri yapılan araç sürücülerinden Aydın Velibey, “Adıyaman'dan Trabzon'u gezmeye gelmiştim, şimdi Bayburt'a dönüyorum. Bu uygulamalar insanlarımızın sağlığı için yapılıyor. Yol boyunca ateşimiz sadece burada ölçüldü. Güzel bir uygulama olmuş. Allah devletimizi var etsin, zeval vermesin” dedi.

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