Gümüşhane'de sırt çantasında bin 372 adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Gümüşhane'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda sırt çantasında uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda E.T. isimli bir şahsın şehir dışından Gümüşhane'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşarak harekete geçti.

Polis ekipleri tarafından şehir dışından Gümüşhane'ye geldiği esnada yakalanan E.T. isimli şahsın sırt çantasında yapılan aramada 1372 adet sentetik ecza hap, 22,44 gram esrar maddesi ile 10 adet Ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. ‘Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.