Gümüşhane'de şölen havasında Turizm Haftası kutlaması

Gümüşhane'de 43. Turizm Haftası etkinlikleri yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir terasında şölen havasında gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de 43. Turizm Haftası, 240 metrelik irtifasıyla Türkiye'nin en yüksek cam seyir teraslarından birisi olan Torul Kalesi Cam Seyir terasının bulunduğu alanda Tuğrulbey Otağı önünde gerçekleştirildi.

150 metrekarelik alanı ve 45 metrelik direğiyle Türkiye'nin en büyüklerinden birisi olan dev Türk bayrağının gölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte turizm ateşinin yakılmasının ardından "Su ve Medeniyet" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Vekili Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş, Torul Kaymakam Vekili Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, yerden 240 metrelik yüksekliğiyle Torul Kalesi Cam Seyir terasının kısa zamanda Gümüşhane turizminde önemli bir marka haline geldiğini söyledi.

Alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Gümüşhane'nin de coğrafyasında barındırdığı doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasıyla alternatif turizmde alternatifsiz iller arasında ön sıralarda yer aldığı kaydeden Ateş, tarihte birçok medeniyetin izini taşıyan antik kent merkezleri ve 400'e yakın tescilli sivil mimari örneğinin bulunduğunu ifade etti.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ise konuşmasında bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmin dünyanın çiçeği olduğunu belirterek, turizmin Türkiye'nin zenginleşmesi, tanıtılması, güçlenmesi, insanların refah içerisinde mutlu bir şeklide yaşayabilmesi için çok büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Gümüşhane tanıtım filminin de izlettirildiği programda daha sonra halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Yöresel sanatçılar konserinde ise alanda bulunan yüzlerce vatandaş el ele horon oynadı.