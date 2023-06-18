Gümüşhane'de şüpheli çanta alarmı

Gümüşhane'de ara sokakta duvar dibine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha robotuyla patlatılan çantanın içerisinden kişisel eşyalar çıktı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karaer Mahallesi Yeşil Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın duvarının dibine bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, sokağa giriş çıkışı kapattı. Bölgedeki araçlar da kaldırıldı. Bölgeye gelen bomba imha ekipleri uzaktan kontrollü bomba imha robotuyla şüpheli çantayı patlattı. Patlatmanın ardından özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı imha edilen şüpheli çantayı incelerken, çantanın içerisinden bir kadına ait olduğu belirlenen kişisel eşyalar çıktı.