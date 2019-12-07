Gümüşhane'de TEMA Vakfı tarafından erozyona dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Gümüşhane'de TEMA Vakfı tarafından erozyonla mücadele etkinlikleri kapsamında 'Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tut' temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıları Koruma Vakfı (TEMA) Gümüşhane temsilciliği tarafından düzenlenen yürüyüşte katılımcılar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden ellerindeki dövizlerle Atatürk Caddesi boyunca “Toprağı koru iklimi koru”, “Suyu kaybetme topağı kaybetme”, “Ağacı kesme toprağı üzme”, “Toprak giderse hayat biter” sloganları atarak Fatih Parkı'na geldi.

Burada basın açıklaması yapan TEMA Vakfı Gümüşhane temsilcisi Yusuf Oral, Türkiye'de her yıl 642 milyon ton toprağın erozyona uğradığını, erozyona uğrayan toprakların 154 milyon tonunun ise bir daha kullanılmamak üzere kaybolduğuna dikkat çekerek, 1 santimetresi en az 300 yılda oluşan toprağın erozyonla 1 santimetresinin 12 yılda kaybolduğunu söyledi.

Toprak ve suyun yaşamın iki temel kaynağı olduğunu kaydeden Oral, “Bitkisel üretim ve gıda güvencesi için toprak ve suya birlikte ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu iki doğal varlık, uygun koşullarda bir araya gelmediğinde erozyon sorunu ortaya çıkıyor. Yağışla toprağa düşen su eğimli arazilerde hızla akarak toprağı taşıyor. Eğer toprağın yüzeyi ağaç ve bitki örtüsü ile kaplı değilse akan su, toprağın en verimli olan üst kısmını da beraberinde götürüyor. Tüm bunlar insanların ve diğer birçok canlının gıda ve su ihtiyacının karşılanması açısından büyük risk oluşturuyor” dedi.

Toprağı koruyan uygulamaların yağışlar nedeniyle toprağın taşınmasının yani erozyonun şiddetini azalttığını kaydeden Oral, “Türkiye'de toprak bozulumu sebeplerinin başında hala erozyon geliyor. Erozyonla toprağın en verimli kısmı olan üst toprak taşınıyor. Toprağın verimliliği, biyolojik çeşitliliği, su tutma ve karbon depolama kapasitesi azalıyor. Bu nedenle bugünkü ve gelecek kuşakların gıda ve su ihtiyacının karşılanması, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için erozyon kontrol çalışmalarının büyük önemi bulunuyor” diye konuştu.