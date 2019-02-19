Gümüşhane'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri sertifikalarını aldı

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve 72 saat süren ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' kursunda başarılı olanlara sertifikaları verildi.

Kurumda düzenlenen kursa 26 üretici müracaat ederken, 21 kursiyer programı başarı ile bitirerek sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, gelişen ve değişen dünya ölçeğinde organik ve doğal ürünlere olan ilginin artışı ile birlikte günlük ihtiyaçların karşılanmasında bitkisel ürünlere hızlı bir yöneliş olduğunu belirterek, 72 saat süren ve 21 kursiyerin katıldığı "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu" ile Gümüşhane'de alternatif ürün yetiştiriciliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Halk Eğitimi Merkez Müdürü Hasan Taş ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile üreticilere yönelik kurslar açmaya devam ettiklerini belirterek, “Amacımız ilimizde farklı kurslar açarak üreticimizi bilinçlendirmek oluğunu ifade eden Taş, Öğrendiklerinizi, edindiğiniz bilgileri arazide uygulayacaksınız. Bizler talepler doğrultusunda kurslar açmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim kapsamında tıbbi aromatik bitkilerin özellikleri, yetiştirilmesi, bakımı hasat harman ve depolanması, ayrıca ekonomik öneminin yanı sıra, Gümüşhane ilinde tıbbi ve aromatik bitki potansiyeli, yetiştiriciliği ve kullanım alanları ile ilde tarımsal üretim potansiyeli olan, tıbbi ve aromatik bitkilerden lavanta, salep, kekik, nane, sarı kantaron, kuşburnu gibi bitkilerin yetiştiriciliği konuları anlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen sertifika törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, İl Müdür Yardımcısı Metin Yalvaç, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Taş, Şube Müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Program, sertifikaların dağıtılmasıyla son buldu.