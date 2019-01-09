Gümüşhane'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu açıldı

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında 72 saat sürecek olan ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu' başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı salonunda verilen eğitimlere 26 kursiyer katılıyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler, ilaç ve baharat bitkileri ve soğanlı bitkiler olmak üzere 3 temel bölümden oluşan kurs, toplam 72 saat sürecek.

Kursiyerlerle bir süre sohbet ederek başarılar dileyen Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, “İlimizin toprak ve iklim yönüyle bu tür bitki üretimine elverişli olduğunu ifade ederek, tıbbi ve aromatik bitkiler daha çok doğal ortamda yetişiyor ancak bunların kültürü alınarak kontrollü bir şekilde tarımı da yapılabiliyor” dedi.

Gümüşhane'de ürün çeşitliliğini artırmak ve il ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında geçen yıl Gümüşhane'de ilk kez lavanta dikimini gerçekleştirdiklerini belirten Birşen, “Hazırladığımız Lavanta Yetiştiriciliği projesi kapsamında Kelkit ve Şiran ilçelerimizde bu projeyi başlattık. 94 bin lavanta fidesini toprakla buluşturduk. 10 üreticimiz ile toplam 40 dönüm alanda lavanta yetiştiriciliği yapılarak tarımla uğraşan çiftçilere önemli bir gelir kapısı olacaktır. Ayrıca Tıp ve kozmetik sanayide de önemli yer tutan lavanta bitkisi, önümüzdeki yıllarda hem lavanta yağı üretilecek hem de bölge arıcıları için önemli bir nektar kaynağı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

Kursta Ziraat Mühendisi Serkan Sevim tarafından tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili ekim, dikim, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat, harman, kurutma, standardizasyon hakkında teorik bilgiler ve ayrıca ilaç sanayinin yanı sıra baharat ve gıda koruma amaçlı olarak da kullanılan bu tür bitkiler hakkında bilgiler veriliyor.

22 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu başarıyla bitirenlere "Kurs Bitirme Belgesi" verilecek.