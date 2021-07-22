Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şiran-Alucra karayolunda gerçekleşen kazada Şiran istikametine ilerleyen Fikri Aydoğdu (43) yönetimindeki 16 LJY 29 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Baykan Gül (46) yönetimindeki 61 ABD 395 plakalı kamyonetle Sarıca köyü yol ayrımına yakın noktada kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Aydoğdu ile Yasin Demir (26) ve kamyonette bulunan sürücü Gül ile Feridun Gül (42) yaralandı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan kamyonet sürücüsü Baykan Gül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Yaralılardan Feridun Gül ise ileri tetkik ve tedavi için Kelkit Devlet Hastanesine sevk edildi.