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Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü

Gümüşhane’den Trabzon’a götürdüğü yolcusunu bırakıp geri dönen taksici sabaha karyı Kürtün kavşağında bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Gümüşhane'den Trabzon'a götürdüğü yolcusunu bırakıp geri dönen taksici sabaha karyı Kürtün kavşağında bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uzun yıllardan beri taksicilik yapan 60 yaşındaki Yasin Önal, 29 T 0260 plakalı otomobiliyle Trabzon'a yolcu götürdükten sonra sabaha karşı dönüş yoluna geçti.


Trabzon-Gümüşhane karayolunun Torul ilçesine bağlı Köstere köyü Hac mevkiindeki Kürtün kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan Önal ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Önal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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