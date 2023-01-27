Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gece gerçekleşen ve bugün sabah saatlerinde fark edilen kazada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 61 AK 149 plakalı kamyonetiyle Trabzon'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine dönen Alaçat köyünün eski muhtarı Mustafa Gökçe (67), ilçeye bağlı Ünlüpınar Beldesi yakınlarında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden yuvarlandı.

Gece saatlerinde gerçekleşen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Gökçe'nin cansız bedenine ise gün ışıyınca aracı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler ulaştı.

Ekipler yaptıkları kontrollerde araçta başka yolcu bulunmadığını belirlerken, Trabzon'da yaşayan çocuklarının yanında birkaç gün kaldıktan sonra memleketi Kelkit ilçesine bağlı Alaçat köyüne gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen 3 çocuk babası Gökçe'nin cenazesi aynı köyde toprağa verilecek.