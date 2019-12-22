G?m??hane'de trafik kazas?: 2 yaral?

Kaza, G?m??hane-Trabzon karayolu ?v?nd? k?y? yol ayr?m?nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Recep G?nd?z y?netimindeki 29 DH 144 plaka hafif ticari ara? ayn? istikamette ilerleyen ve Torul-G?m??hane aras? yolcu ta??mac?l??? yapan K?ksal ?zel'in kulland??? 29 M 1228 plakal? yolcu minib?s?ne arkadan ?arpt?. Kazada hurdaya d?nen hafif ticari arac?n s?r?c?s? K?ksal G?nd?z ile minib?ste bulunan yolculardan Cemile Parlak hafif ?ekilde yaraland?. Yaral?lar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk m?dahalesinin ard?ndan G?m??hane Devlet Hastanesinde tedavi alt?na al?nd?.