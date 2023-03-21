Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane-Kelkit karayolunun Kırıklı köyü yakınlarında gerçekleşen kazada Kelkit'ten Gümüşhane istikametine ilerleyen Cemal Bayram Işıkgöz yönetimindeki 61 ACY 351 plakalı otomobil karşı yönden gelen Dursun Doğru yönetimindeki 61 DA 324 plakalı minibüsle çarpıştı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen kazada her iki araç savrularak istinat duvarı ve dağ yamacına çarparken, yaralanan araç sürücüleri 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.