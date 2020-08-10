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Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp devirerek dereye yuvarlanmaktan kurtuldu.

Gümüşhane'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp devirerek dereye yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Trabzon istikametinden Gümüşhane'ye giden Alperen Erdem (23) yönetimindeki 34 AK 6910 plakalı otomobil, Canca Mahallesi Kanberli Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Harşit Çayına doğru savruldu. Yol kenarındaki akasya ağacına çarparak yavaşlayan ve kırarak altına ağaca takılı kalan otomobil dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu.


Olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin aracı sabitleyerek dere yatağına düşmesini engellemesinin ardından 112 Acil Servis görevlileri otomobilde bulunan sürücü Erdem ve Yunus Emre Çalık'a (19) ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.


Otomobilde sıkışan Ömer Faruk Çalık ise hem İtfaiye hem de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saat süren zorlu çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.


Olayın ardından Gümüşhane-Trabzon karayolunda uzun süre trafik akışı kontrollü sağlandı.

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