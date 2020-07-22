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Gümüşhane'de trafik kazası: 4 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine ilerleyen Servet Aydın (44) yönetimindeki 04 AAG 417 plakalı otomobil gece yarısı Zigana tünelini geçtikten 3 kilometre sonra Köstere köyü mevkinde virajı alamayarak kontrolden çıktı.


Takla atarak yol kenarındaki dağ yamacına vuran aracın sürücüsü Aydın ile otomobilde bulunan Necmi (55), Furkan (23) ve Diba Aydın (44) yaralandı.


Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul ve Gümüşhane'de bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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