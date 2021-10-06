Gümüşhane'de trafik kazası: 4 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emre T. yönetimindeki 61 ACH 706 plakalı otomobil transit yolda kent merkezinden Bağlarbaşı Mahallesi istikametine ilerlerken Yeni Mahallede bulunan bir petrol istasyonu önünde yola giriş yapmak isteyen Eyüphan Ö. yönetimindeki 34 CGS 048 plakalı otomobile çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Eyüphan Ö. olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından aracın kapısı kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazaya karışan diğer otomobil ise çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tretuvara çıkarken, araçta bulunan M.G, E.M ve S.D. yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.