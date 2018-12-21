Gümüşhane'de trafik kazası: 6 yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araçtaki 6 üniversite öğrencisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'den Trabzon istikametine giden Hakan S. (23) yönetimindeki 28 TD 360 plakalı hafif ticari araç Torul ilçesine bağlı karayolunun Köprübaşı Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki refüje çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle takla atan aracın sürücüsü ile araçta bulunan Yusuf K. (25), Ayşe U. (17), Kürşat E. (19), Ahmet Can Y. (18) ve Furkan K. (18) hafif şekilde yaralandı.

Üniversitede öğrenci oldukları öğrenilen yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Torul ve Gümüşhane'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.