Gümüşhane'de trafik kazası: 6 yaralı

Gümüşhane'de virajı alamayarak kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. 150 metrelik mesafede ağaçlara çarparak durabilen araçta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aktutan köyünden kent merkezine giden Tanju Gültepe (35) yönetimindeki 29 AAH 684 plakalı hafif ticari araç, Yeşildere köyü Omele mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 150 metre mesafe boyunca takla atarak yuvarlanan araç vadideki ağaçlara çarparak dururken, araçta bulunan sürücü Gültepe ile Murat (1) ve Mehmet Emin Gültepe (1), Çiğdem (37), Kuzey (5) ve Araz Cengiz (4) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.