İhlas Haber Ajansı

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Gümüşhane'de üniversite öğrencisine yaya geçidinde kamyonet çarptı

Gümüşhane’de kampüs kapısı önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine kamyonet çarptı.

Gümüşhane'de kampüs kapısı önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan gencin vücudunda kırıklar oluştu.


Edinilen bilgiye göre Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan ana giriş kapısı önünde karayolundan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan üniversite öğrencisi Ömer Zümrüt'e (24) o sırada yoldan geçen Ş.O yönetimindeki 29 AB 508 plakalı kamyonet çarptı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan İlahiyat Fakültesi 4.sınıf öğrencisi Zümrüt, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Zümrüt'ün vücudunda çarpmanın etkisiyle kırıklar olduğu öğrenildi.

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