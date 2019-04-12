Gümüşhane'de üreticilere 36 bin adet ceviz fidanı daha dağıtıldı

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Ceviz yetiştiriciliği projesi' kapsamında üreticilere 36 bin ceviz fidanı ile bin 600 badem fidanı düzenlenen törenle dağıtıldı.

Türkiye'de yıllık 5 bin ton üretimle pestil ve köme üretiminde birinci sırada yer alan Gümüşhane'de bu ürünlerin ana maddesi olan ceviz ihtiyacını karşılamak için 2015 yılında hazırlanan eylem planının ardından uygulanan proje kapsamında bugüne kadar 3 bin dönümlük ceviz bahçeleri oluşturuldu.

Son olarak dağıtımı gerçekleştirilen 36 bin ceviz fidanıyla bu rakam 5 bin dönüme ulaşırken, ilkbahar geç donlarından etkilenmeyen fernor ve fernette çeşitleri olan fidanlar meyve verdiğinde kent ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 36 bin ceviz ve bin 600 badem fidanı üreticilere dağıtıldı.

“Bizim hedefimiz 2023 yılına kadar 12 bin 500 dönüm olması”

Törene katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada

Gümüşhane'nin coğrafi tescilli ürünleri olan pestil ve köme üretiminde en önemli maddelerden olan cevizde dışa bağımlılığı sona erdirecek güzel bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bu proje için önceki Valimiz Okay Memiş'e de çok teşekkür ediyoruz. Konulan hedef doğrultusunda yoldayız. İyi ama yeteli değil. Bizim hedefimiz 2023 yılına kadar 12 bin 500 dönüm olması. Bu yeter mi yetmez. Dut ağacına da girmemiz lazım. Ham madde olarak pestil köme ye çok önemli bir malzeme. Buranın en özellikli ürünü Gümüşhane deyince insanların tanıdığı bir ürün olan kuşburnuya yönelik çalışmalarımız da olacak” dedi.

“Burayı bir ceviz diyarı, bir badem diyarı yapmak lazım”

Tarım ve Orman Müdürlüğüne İl Özel İdaresi imkanlarıyla belirli bir kaynak aktardıklarını dile getiren Vali Taşbilek, “Önceliğimiz lütfen hanımlarımız olsun. Hanımların toprağa bakışı meyveye bakışı sebzeye bakışı bir anne gözüyle olacaktır. Öyle olunca merhametini sevgisini Allah'ın ona verdiği yeti ile daha güzel şeylere vesile olacaktır. İnşallah burayı bir ceviz diyarı, bir badem diyarı yapmak lazım. Bunları üretmek ilk aşamada zahmetli olacak ama sonrasında üretilen ürünün depolaması ve pazar değerini kendimiz tayin edebilecek noktadayız” şeklinde konuştu.

“Gümüşhane'de ceviz yetiştiriciliği açısından tarihi bir kültür var”

Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen de konuşmasında Gümüşhane'nin ceviz yetiştiriciliği bakımından tarihi kültürü olan bir şehir olduğunu fakat kapama ceviz bahçesi şeklinde bir üretim olmadığını belirterek, “Daha çok münferit olarak evimizin önüne ticari amaç güdülmeyen bir üretim vardı. Çok şükür suyumuz var. Ceviz susuz olmuyor. Su kaynaklarını iyi değerlendirdik. Sayın Valimizin talimatları ile 2023'e bir 100 bin ceviz fidanı daha hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

“Kent ekonomisine 100 milyon TL katkı sağlayacak”

Bu başarı hikayesini yazanların çiftçiler olduğunun altını çizen Birşen, “İlk bahar donlarından etkilenmeyen fernor ve fernette çeşitlerini getirdik. Fidanlar buraya gelirken büyük zahmetler çekildi. İnşallah bu fidanların toprakla buluşması ve ürün vermesiyle biz projemizi tamamlamış olacağız. Biz fidan dağıtmıyoruz, bahçe kuruyoruz. Dağıtmış olduğumuz şu andaki 60 bin ceviz fidanı bahçelerini 2016'dan beri dikiyoruz. Şu an 3 bin dönüm oldu. Bunlarla beraber 5 bin dönüme çıkacağız. Gümüşhane'de şu anda 5 bin 600 dönüm ceviz bahçesi olmuş durumda. Bunlar verim verir hale geldiğinde Gümüşhane ekonomisine katkısı 100 milyon TL olacak. Bunu pestil köme ile birleştirdiğimizde katma değer olarak artacaktır. Bahçeleri geziyoruz meyve verdiğini görünce çok mutlu oluyoruz. Projenin devamı noktasında karar aldık. Burada hikâye yazan sizlersiniz. Gerçekten o eğimli arazilerde o taşlı arazilerde teraslama yaparak araziye su havuzları yaparak o suyu toprakla buluşturma hikayeleri gerçekten takdire şayan. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törende konuşmaların ardından alanda bekleyen üreticilere imza karşılığı fidanları tek tek teslim edildi.