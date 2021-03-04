Gümüşhane'de uyuşturucu madde ve kaçak silah operasyonu

Alınan bilgiye göre Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Trabzon ilinden uyuşturucu madde getireceği belirlenen F.M.A isimli şahsın bulunduğu araç merkeze bağlı Gözeler köyü yaylasında durdurulmak istendi. Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs takip neticesinde Süleymaniye Camisinin önünde park halinde bulunurken, F.M.A ise cami avlusu içerisinde yakalandı. Uyuşturucu madde arama köpeği “Altın” ile cami avlusunda yapılan aramada ağaç üzerinde poşet içerisinde 15 gram çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterebilen, esrardan daha güçlü ve beyin ölümüne daha hızlı götüren bir uyuşturucu maddesi olan Skunk maddesi ele geçirildi.

Şahsın ikamet ettiği evinde yapılan aramada ise 31 kök kenevir bitkisi, 21 adet kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneği yapılan arama neticesinde ele geçirildi.

Hakkında adli tahkikata başlanan şüpheli F.M.A'ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 399 TL idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerinin bir diğer operasyonu da Torul ilçesinde gerçekleşti. Torul ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde ilçeye bağlı Büyükçit köyünde ikamet eden İ.A isimli şahsın ikametinde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine Torul Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, av tüfeğine ait 36 adet fişek, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 49 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kuru sıkı tabancaya ait şarjör ve 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Şüpheli İ.A isimli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı.