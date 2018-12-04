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Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde emniyet görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde emniyet görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda ilçe merkezindeki Büyükcami Mahallesi Dar Sokak üzerinde A.Ç, S.B ve İ.Ş isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyon sonucu yakalandı.


Şahısların üzerinde, araçlarında, Köse ilçesinde ve Trabzon ilinde bulunan ikametlerinde yapılan aramalar sonucu 14 paket satışa hazır toplam 23 gram esrar maddesi, 6 adet extacy hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ve 4,46 gram hint keneviri tohumu ele geçirildi.


Operasyonda yakalan üç şahıs sevk edildikleri mahkemece, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun ardından “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin, can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik emniyet teşkilatı olarak çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” açıklaması yaptı.

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