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Gümüşhane'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Gümüşhane’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyon sonucu uyuşturucu madde satan 2 kişiyi yakaladı.

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyon sonucu uyuşturucu madde satan 2 kişiyi yakaladı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre Gümüşhane genelinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahısları takip ettikten sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonlarda ayrı ayrı paketlenerek satışa sunulan değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan haklarında adli işlem yapılan Y.E.M. ve U.İ.Y isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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