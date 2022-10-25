Gümüşhane'de vatandaşların güneş tutulması merakı

Gümüşhane'de öğle saatlerinde başlayan güneş tutulmasını kahvehaneler önünde oturan yaşlı vatandaşların “Allah güneşten ayırmasın” diyerek meraklı gözlerle izlemesi renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'den de gözlemlenebilen parçalı güneş tutulması, öğle saatlerinde Gümüşhane'de de vatandaşlar tarafından merakla takip edildi.

Çıplak gözle güneşe bakamayan vatandaşlar ellerine aldıkları cam filmleriyle 2027 yılına kadar Türkiye'den görülebilecek son güneş tutulması izledi. 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda genellikle emeklilerin oturduğu kahvehanelerde bulunan yaşlıların meraklı gözlerle güneş tutulmasını izlemesi de renkli görüntülere sahne oldu.

“Allah güneşten ayırmasın”

Yılın en önemli doğa olaylarından birisi olarak kabul edilen parçalı güneş tutulmasını izleyen 66 yaşındaki Orhan Gündüz “Çok güzel bir şey seyrettim. O kadar güzelki değeri ölçülmez. Bu güneş, Allah güneşten ayrılmasın. Hava biraz karardı, baktığın zaman loş güzel bir hava, onu o mübareği seyretmek bambaşka bir şey” derken, 76 yaşındaki Kadir Ay ise "Allah'ın yaptığı her şey çok güzel. Güneş kapanması da olur, açılması da olur, olacaktır. Bunların hepsi, Allah'ın yarattığı şeylerdir. Gördüğüm anda ay geldi, güneş yavaş yavaş çekilmeye başladı. Zamanla güneş yine yerine gelecek. Hava hafiften karardı” ifadelerini kullandı.