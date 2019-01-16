Gümüşhane'de yaban hayatı yemleme çalışmaları devam ediyor

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Gümüşhane'de yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 1 metreyi aştığı noktalarda yaban hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor.

Doğa Koruma ve Mili Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü görevlileri ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem ve ot bırakıyor.

“İnsanlar kadar hayvanlara da yardım etmenin önemli olduğunu bilen bir milletiz”

Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında ormanlık alanda gerçekleştirilen yemleme çalışmasına Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın ve personeliyle birlikte katılarak kendi elleriyle doğaya kuşlar için yem ve diğer hayvanlar için ot bırakan Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, “Biz millet olarak inancımız gereği olsun, geleneklerimiz, örf ve adetlerimiz olsun sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya asırlardan beri önem veriyoruz. Hazreti Ömer'in ‘Dağlara buğday serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler' sözüne binaen sadece insanlara değil aynı zamanda hayvanlara yardım etmenin de onların açlığını gidermenin de önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

“Bilinçli beslenme yapılması gerekiyor yoksa hayvanlar avlanma içgüdülerini kaybediyor”

DKMP, İl Özel İdaresi, Torul Kaymakamlığı olarak vatandaşlarda bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydeden Alpaslan, “Kış günlerinde, böyle olağanüstü, çok soğuğun olduğu dönemlerde, doğal afetlerin olduğu dönemlerde bu hayvanların aç kalmaması için bir farkındalık oluşturmak. Bunu yaparken de bilinçli besleme yapmamız gerekiyor. Diğer türlü hayvanların doğal avlanma içgüdüleri sekteye uğruyor veya zayıflıyor. Bu kez hayvanlar normal zamanlarda da yiyecek bulma, avlanma içgüdülerini kaybediyor. Bu duruma engel olmak amacıyla bilinçli beslemeyi tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda çok bilgileri yoksa DKMP'den bilgi alabilirler” diye konuştu.

Gümüşhane genelinde yaban hayatının yemlenmesi için bu yıl 10 ton buğday, 5 ton ot alındığını hatırlatan Kaymakam Alpaslan, 2011 yılından bugüne toplam 21 bin 830 kilogram yem, 3 bin ton otun doğaya bırakıldığını sözlerine ekledi.