Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçası minibüse çarptı

Gümüşhane'de yağmur sonrası yamaçtan kopan kaya parçası özel bir kargo şirketine ait park halindeki minibüse çarptı. Minibüste hasar meydana gelirken, vatandaşlar her yağış sonrası kaya düşmelerinin yaşandığı yamaç için önlem alınmasını istiyor.

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağmur şehrin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkilerken, İnönü Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları özel bir kargo şirketine ait minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kayanın çarptığı minibüste hasar meydana gelirken, olayın gece saatlerinde yaşanması facianın önüne geçti.

Çevresinde okulların yer aldığı ve öğrenciler ile vatandaşların sıklıkla kullandığı bölgede meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, tehlike arz eden yamaç için önlem alınmasını istedi. Konu ile ilgili yetkili birimlere daha önce başvuru yaptıklarını fakat herhangi bir önlem alınmadığını söyleyen vatandaşlar, acil çözüm istedi.

“Düşen kaya çok büyük, birine çarptığında ölme riski çok yüksek”

Bölgenin güvenli hale getirilmesi gerektiğini dile getiren kargo firması çalışanı Sedat Yıldırım, “Bu görmüş olduğunuz alanda daha önce bizim belediyeye söylediğimiz yerlerde toprak kaymaları oluyordu. Bununla ilgili önlem almaları gerektiğini söyledik fakat defalarca söylememize rağmen herhangi bir önlem alınmadı. En son dün akşam aşırı yağıştan dolayı yukarıdan gelen bir kaya parçası araçlarımıza zarar verdi. Çok şükür bir can kaybımız olmadı ama maddi olarak bir kaybımız var. Yaklaşık olarak 80-90 santimetre çapında bir kaya parçasıydı, şu an şubemizin kenarında duruyor zaten. Gün içerisinde olsaydı burası bir kargo firması olduğu için gelen giden oluyor, bu bölgeden de çok insan geçiyor. Birine taş vurma ihtimali çok yüksek, ki düşen kaya büyük bir kaya ve bir insana çarptığında ölme riski çok yüksek. Tek isteğimiz belediyenin burada bir ıslah çalışması yapması. İnsanların buradan geçerken güvenle geçebileceği bir yer haline getirmelerini istiyoruz” dedi.

“Önlem alınması için illa bir insanın mı ölmesi lazım”

Yağmur yağdığında söz konusu bölgede sürekli heyelan meydana geldiğini ifade eden Gökhan Aydurmuş, “Burada yağmur yağdığında sürekli heyelan oluyor, sürekli taş düşüyor. Burada çok tedirginiz, buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Gerekli yerlere gerekli müracaatı yaptık ama hiç gelip giden olmadı, telefonlarımıza geri dönüş bile olmadı. Buradan taş düştüğünde Allah korusun bir çocuğa denk gelebilir, bir vatandaşa vurabilir, araçlara vurabilir. Burası şehir merkezi. Zaten kaldırım olmadığı için insanlar yoldan yürüyor. Trafik var, çocuklar okula gidip gelirken buradan geçiş yapıyor. Buraya bir önlem alınması lazım. Yetkililerden rica ediyoruz, buraya lütfen bir önlem alın. İlla burada bir insanın mı ölmesi lazım” diye konuştu.