Gümüşhane'de ye değer katanlar ödüllerini aldı

Ankara merkezli yayın yapan Gümüşhane Vizyon dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Gümüşhane'ye Değer Katanlar Ödül Töreni' Gümüşhane'de gerçekleştirildi.

Bu yıl 3.sü düzenlenen ve ilk kez Gümüşhane'de Ramada Gümüşhane otelde gerçekleştirilen ödül töreninde anket yöntemiyle yapılan çalışma sonucu 19 ayrı kategoride vatandaşlar tarafından belirlenen isimlere ödülleri verilirken, 21 isme de "Gümüşhane'ye değer katanlar" kategorisinde plaket takdim edildi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay'la birlikte yılın onur ödülü alan üç isimden birisi olan Adalet ve Milli Savunma eski bakanlarından Mahmut Oltan Sungurlu, burada yaptığı konuşmada yaşamından kesitler aktararak, vasiyetinin Gümüşhane'de defnedilmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinde Gümüşhanelilerin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Sungurlu, “Onun için de ‘Türkiye'nin hiçbir yerinde utanılacak bir hemşehrim yok' sözünü sık sık kullanıyorum. Her yerde başarılı, ahlaklı oldular. Gittikleri her yerde o memleketin insanı gibi orayı sevdiler. Gittiğimiz her yer, ekmeğini yediğimiz her yer bizim memleketimizdir. Doğduğum ve öldüğümde de nasip olursa gömüleceğim memleket Gümüşhane'dir. Gümüşhane'nin her köyünü, her mezrasını, her yaylasını tek tek bilirim” dedi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül'le birlikte yılın siyasetçisi seçilen AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise konuşmasında Gümüşhane'nin özel ve güzel bir memleket olduğunu belirterek, “Biz böylesine güzel ve özel bir memleketin çocuklarıyız. Bugün buraya Ankara'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, ülkenin birçok yerinden gelen hemşehrilerimiz var. Biz Gümüşhane'yi çok seviyoruz, hemşehrilerimiz de çok seviyor” diye konuştu.

Gümüşhanelilerin yaşadıkları bölgeleri çok sevdiklerini dile getiren Pektaş, “Hepsi birer kültür elçisi gibi. Bugüne kadar hiçbir Gümüşhaneli hemşehrimle alakalı kötü bir şey duymadım. Biz barış, hoşgörü ve kardeşlik şehrinde dünyaya geldik. Bu şehir Müslüman ve gayrimüslimleri asırlarca bir arada barış içerisinde yaşatma kabiliyetini göstermiş bir şehir. Bunda Çağırgan Babanın, Karaca Babanın, özellikle Gümüşhanevi hazretlerinin manevi ağırlığının olduğu şüphe götürmez. Çok güzel bir coğrafyaya sahibiz. Gümüşhane'de bu birlik ve beraberlik, kardeşlik duygusu, dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım Gümüşhane'ye hizmet etme duygusu, Gümüşhane için birşeyler yapalım mesuliyeti duygusu olduğu sürece Gümüşhane kalkınmaya, büyümeye ve gelişmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'la birlikte yılın belediye başkanı seçilen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de konuşmasında “Altın kalpli insanların şehri Gümüşhane adına ödülümü aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Doğduğum şehre hizmet etmek ve bu hizmeti sürdürmek benim için bir şeref ve onur madalyası. Bugüne kadar şehirde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Üç onur ödülünden birisine layık görülen Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay da “Bu ödülü Gümüşhane iş dünyası adına alıyorum. Bu ödül bana sorumluluğumu milyonlarca kat artıran ödül oldu. Bundan sonra bu ödüle daha fazla layık olmak için her saniyemde Gümüşhane'nin sorumluluğunu, Gümüşhane mensubiyetinin üzerimize yüklediği yükü daima hatırlayarak hayatıma devam edeceğim.

Derginin imtiyaz sahibi Alper Tuna ise konuşmasında Gümüşhanelilerin hayatın tek alanında tek maddelik bir gündemle toplanabileceklerini, bunun gönül gündemi olduğunu ve o tek maddenin de Gümüşhane olduğunu belirterek, davetlerine icap eden herkese teşekkür etti.

Törende daha sonra protokol üyeleri tarafından anket sonucunda ödül almaya hak kazananlara ve Gümüşhane'ye değer katanlar kategorisindeki isimlere plaketleri takdim edildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, Danıştay üyesi Aydemir Tunç, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, il içinden ve ülke genelinden çok sayıda davetli katıldı.