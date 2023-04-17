Gümüşhane'de yılın ilk 3 ayında 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Gümüşhane'de 2023 yılının ilk üç ayında gerçekleşen ihracat rakamları açıklandı. Kentte yılın ilk 3 ayında 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından açıklanan verilere göre, Gümüşhane'nin 2023 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamları belli oldu. DKİB tarafından açıklanan verilere göre Gümüşhane'de 2023 yılı içerisinde 11 milyon 118 bin 755 Dolar değerinde ihracat gerçekleşti. İhracatı gerçekleştirilen ürünlerde ilk sırada maden ve metal ürünleri yer aldı. Kentte ilk 3 aylık dönemde ihraç edilen maden ve metal ürünlerinde 11 milyon 40 bin 351 dolar değerinde ihracat gerçekleşirken, ağaç ve orman ürünlerinde 78 bin 403 dolarlık ihracat gerçekleşti.