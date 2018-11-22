Gümüşhane'de ‘Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başladı

Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında hazırlanan ‘Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi Gümüşhane'de hayata geçirildi. Yarı Olimpik Yüzme havuzunda başlayan proje kapsamında il merkezindeki tüm 3 ve 4.sınıf öğrencileri yüzme öğrenecek.

Gümüşhane'de açıldığı 1 Nisan 2016 tarihinden bugüne yaklaşık 40 bin kişinin faydalandığı, 3 bin 500 kişinin de kurslara katılarak yüzme öğrendiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda 3 ay boyunca devam edecek olan ‘Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında il merkezindeki tüm 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin katılacağı yüzme kursları başladı.

İlk grupta yer alan 120 öğrenci havuza gelerek antrenörler eşliğinde yüzme kursuna başlarken, çocukların ilk gün heyecanına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve her iki kurumun şube müdürleri de ortak oldu.

“Havuzdan bugüne kadar 40 bin kişi faydalandı”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, Gümüşhane Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun 1 Nisan 2016 tarihinde faaliyetlerine başladığını ve bugüne havuzdan yaklaşık 40 bin kişinin faydalandığını, aynı zamanda devam eden kurs faaliyetleri kapsamında da yaklaşık 3 bin 500 kişinin yüzme öğrendiğini söyledi.

Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığının ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında ‘Yüzme bilmeyen kalmasın' projesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte hayata geçirildiğini kaydeden Aslan, “Merkez ilçede ilkokul 3 ve 4.sınıf öğrencilerimizden veli izin belgesi aldığımız öğrencilerimizin tamamıyla projemize başlıyoruz. 3 ve 4.sınıftaki tüm çocuklarımıza yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında merkezdeki okullarımızın tamamına ulaşarak çocuklarımıza yüzmeyi öğreteceğiz. Bu proje 3 aylık bir süreyi kapsayacak. 3 ayın sonunda çocuklarımızı gerek yüzme adına gerekse musabık olma adına yüzmeye ve yüzme sporuna kazandıracağız” dedi.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürüdüğünü kaydeden Aslan, “Bu projenin düşünülmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli ve ciddi bir proje bu” şeklinde konuştu.

“Yüzme becerilerinin erken dönemde öğrenilmesi çocuklar için büyük bir kazanım”

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ise yüzme eğitiminin başlamasının eğitim süreci açısından çok önemli bir konu olduğunu belirterek, “Özellikle yüzme becerilerinin erken dönemde öğrenilmesi çocuklar için büyük bir kazanım. Daha önce lokal olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzle beraber yürüttüğümüz yüzmeye yönelik projelerimiz vardı. Şimdi kapsamı daha genişletilerek birinci periyodunda 120 öğrenciyle başlamış oluyoruz” diye konuştu.

“Proje havuzu olan yerlerde yürütülüyor”

Doğan, projenin yalnızca yüzme havuzu bulunan ilçelerde hayata geçirildiğini hatırlatarak, Kelkit ilçemizde açılmak üzere olan yüzme havuzunun faaliyete geçmesinin ardından o bölgede yer alan Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerini de bu projeye dahil edebileceklerini, geçtiğimiz yıl Torul ilçesindeki öğrenciler için bir süreç başlatıldığını, havuzun kapasitesi kapsamında ilerleyen aşamada Kürtün ilçesindeki öğrencileri de bu projeye dahil edebileceklerini kaydetti.