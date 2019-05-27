Gümüşhane'deki okulların yüzde 77'si Beyaz Bayrak sahibi

Gümüşhane'de İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul projeleri kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte 9'u ilk defa olmak üzere 24 okula Beyaz Bayrak, 72 okula da Beslenme Dostu Okul belgesi verildi. İl genelinde 157 okuldan 121'i beyaz bayrak sahibi olan Gümüşhane bu rakamla Türkiye'de 13.sırada yer alırken, Beslenme Dostu Okul sıralamasında ise 18.sırada yer aldı.

Ödül töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul projelerinin insani standartların yükseldiği, hijyenin, doğal yaşamanın, doğru beslenmenin, obeziteden uzaklaşmanın temalandırıldığı çok özel projeler olduğunu belirterek, “Gümüşhane olarak Beyaz Bayrak projesinde Türkiye 13, beslenme dostu okulda Türkiye 18.siyiz. Bu çok önemli ve güzel bir başarı ama yetmez. İnşallah ilk aşamada beyaz bayrakta okullar açılana kadar eksikleri tamamlayıp mümkünse birinci olalım. Gümüşhane butik bir şehir. Bende ne tür destek varsa sağlayacağım. Hızlı bir çalışmayla inşallah beyaz bayraktan başlayalım ve ardından beslenme dostu okulla devam edelim” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ise Gümüşhane'de 3 ay öncesine kadar 106 okulun beyaz bayrağa sahipken an itibariyle bu sayının 121'e yükseldiğini ve il genelindeki okulların yüzde 77'sinin beyaz bayrak sahibi olduğunu belirterek, beslenme dostu okul sayısını da 11'den 59'a yükselttiklerini, hedeflerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında tüm okulların beyaz bayrak almalarını sağlamak ve beslenme dostu okul oranını da aynı doğrultuda yükseltmek olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan da geleceğin teminatı olan çocukların beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, iyileştirmek, risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında temizlik ve hijyenin önemli olduğu ‘beyaz bayrak' ve beslenme dostu okul protokollerinin imzalandığını, bu protokollerin gereği olarak Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve koordinasyonunda Gümüşhane'de oluşturulan ekiplerle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Proje ile ilgili okullarda yapılan çalışmalara yönelik sinevizyon gösteriminin de yapıldığı program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.