Gümüşhane'deki STK'lardan Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek

Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek oldu.

Fatih Parkında toplanan kadınlara Belediye Başkanı Ercan Çimen eşi Gülsen Çimen'le birlikte eşlik ederken, hemen bitişikteki alanda oturan erkekler yapılan anonsla basın açıklamasına katılarak kadınlara destek oldu.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA temsilcilerinden Seda Altuntaş, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattıkları direnişe destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını belirterek, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini yazacağını kaydeden Altuntaş, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.

Evlat nöbetinin 23.gününde tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu vurgulayan Altuntaş, "Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz "diye konuştu.

“Hacire anne terörle mücadeleye bir mihenk taşı ekledi”

Terörle mücadelede bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre "yeter" diyen Hacire annenin eklediğini dile getiren Altuntaş, "Yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarını ifade eden Altuntaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bir ve beraber olduğumuzu göstermek, "yeter artık" feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Gümüşhane'deki kadın sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ne pahasına olursa olsun diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşun yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz.”