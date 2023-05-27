Gümüşhane'deki tarihi taş evler turizme kazandırılmayı bekliyor

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke köyünün ilk yerleşim yerlerinden olan ve Mardin'deki taş evlere benzerliğiyle dikkat çeken tarihi mahalle turizme kazandırılmayı bekliyor.

Gümüşhane-Erzurum karayolu üzerindeki Köyün Ötedere mahallesinde yer alan tarihi taş evlerin yer aldığı mahalle ve yakınındaki peri bacası, Çorçol Şelalesi ve Çağırgan Baba Türbesiyle kentin diğer turizm rotalarına alternatif bir destinasyon olmasıyla dikkat çekiyor. Tekke köyü sakinleri mimari açıdan Mardin'de bulunan tarihi evlere olan benzerliğiyle dikkat çeken taş evlerin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Yeni Zigana Tüneli'nin hizmete alınmasıyla birlikte bölgenin ulaşılabilirliğinin arttığını ifade eden Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Çalık, tarihi taş evlerin açık hava müzesi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Yapı olarak Mardin'in kerpiç evlerine benzeyen taş evlerin yine Mardin'deki örnekleri göz önüne alınarak restore edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Çalık, Tekke köyünün bünyesinde barındırdığı Tekke (Çorçol) Şelalesi, Çağırgan Baba Türbesi, peri bacası ve taş evleriyle çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

“Mardin örnek alınarak restore edilip turizme kazandırılmalı; Burası yaşayan bir müze olarak değerlendirilebilir”

Türkiye'nin birçok noktasında taş evlerin turizme kazandırıldığını ifade eden Çalık, “Kültürel miras hem korunması açısından hem de gelecek nesillere aktarılması açısından önemli özelliklere sahip unsurlar. Kültürel mirasları toplum olarak önce korumalı sonra da onun gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları hayata geçirmeliyiz. Aksi takdirde bu özgün kültürel miras hem korunmayacak hem de çocuklarımıza aktarılmayacak. Bir diğer yönü de turizm yoluyla ekonomik değere ve katma değere dönüştürülmesi. Bu amaçla Tekke köyündeki taş evler önemli bir potansiyele sahip. Türkiye'nin birçok noktasında taş evler turizm açısından kullanılıyor. Bu bağlamda Mardin örneği verilebilir. Bir anlamda burası yaşayan bir müze olarak değerlendirilebilir. Bölgemizde etnografya müzesi olarak değerlendirilebilen turizm alanları mevcut. Bu bağlamda öncelikle Tekke köyündeki taş evlerin restorasyonu daha sonra buraya yönelik ev pansiyonculuğunun hayata geçirilmesi, geçmişte bu bölgede kullanılan kültürel araçların toplanarak bir etnografya müzesi haline getirilmesi yada Mardin örnek alınarak restore edilip turizm ve yiyecek, içecek işletmesine dönüştürülmesi önerilebilir” dedi.

Gümüşhane'nin tarihi İpek Yolu üzerinde olan bir bölge olması nedeniyle yeni Zigana Tünelinin açılmasıyla bu bölgedeki turizm alanlarının cazibe merkezi konumuna gelebileceğini vurgulayan Çalık, “Tekke köyünde de peri bacası, Tekke şelalesi ve Çağırgan Baba Türbesiyle birlikte Ötedere Mahallesindeki taş evleriyle alternatif bir destinasyon olma özelliğine sahip” diye konuştu.

“Restore edilirse turistik açıdan çok güzel olur”

Köylülerin yıllar önce bu bölgeyi terk ederek yeni yerleşim alanına geçtiğini söyleyen Tekke köyü sakinlerinden Köksal Işık ise “Eskiden burada hep köylüler kalıyordu. Daha sonra burayı terk ettiler. Burası 100 yılın çok çok üstünde bir yer. Burası eğer restore edilirse ben çok güzel bir yer olacağını düşünüyorum turistik açıdan. En azından şenlik olur bir tarihi olarak insanlar gelsin otursunlar, çok güzel olur bence” ifadelerini kullandı.