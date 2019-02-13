Gümüşhane'deki tüm okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımı yasaklandı

Gümüşhane Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapılan ‘Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler İl Koordinasyon Kurulu' toplantısında radikal kararlara imza atıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen ve geniş katılımlı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Taşbilek, hali hazırda Gümüşhane'de bazı okullarda uygulanan öğrenciye cep telefonu yasağının il genelindeki tüm okullarda uygulanması talimatını verirken, olumsuz davranış gösteren, bağımlılığa meyleden öğrencilerin velilerine misafir olunacak, metruk binalar bertaraf edilecek.

“Altın kalpli insanların yaşadığı yer olan Gümüşhane'yi bağımlılıklardan uzak, sıkıntılardan uzaklaştırmak hepimizin boynunun borcudur”

Çocukları her türlü kötü alışkanlıklardan koruma noktasında ailelerin, devletin ve herkesin çok önemli görevlerinin söz konusu olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, “El birliğiyle, birlik, beraberlik içerisinde bu mücadelede çocuklarımızı kurumlar olarak hepsini eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Altın kalpli insanların yaşadığı yer olan Gümüşhane'yi bağımlılıklardan uzak, sıkıntılardan uzaklaştırmak hepimizin boynunun borcudur. Çabalarımız yetmiyor daha fazlasını yapacağız” dedi.

“Sınıfa kesinlikle cep telefonu girmeyecek”

Toplantıda Kaymakamlar ve Milli Eğitim yöneticilerine talimat vererek denetimlerde bu hususa özellikle dikkat edileceğini vurgulayan Vali Taşbilek, “Bütün okul idarecileri sabah okula gelen öğrencinin telefonunu kapattırıp oraya uygun bir yer yaptıracak ve herkesin telefonu kapatılmış bir şekilde nöbetçi öğretmenin kontrolünde muhafaza edilecek. Giderken de öğrenci oradan alıp gidecek. Bu konuda kesinlikle sınıfa telefon girmeyecek. Sınıfa giren telefon açık kalıyor ve ders dışı her türlü faaliyetin icrası mümkün hale geliyor. Kaymakamlara da talimatımız. Öğrenci tabi ki telefonunu getirebilir. Sonuçta ailesi ile irtibat kurmak zorunda. Okula gidene kadar ve okuldan çıktıktan sonra irtibat kuracak. Akşam evde yatağın içerisinde bile bakıyor. En azından 4-5 saatte olsa çocuklarımızı telefondan koruyalım” dedi.

“Devamsızlık SMS'leri için akşam beklenmeyecek, anında veliye bildirilecek”

Okulda öğrencilerin devamsızlık takibiyle ilgili de veliye anında bildirim yapılması için talimat veren Vali Taşbilek, “Okula gelmeyen bir öğrenci mesaj sistemi geliştirilerek anında velisine bilgi verilecek. Ya da geldi 3.dersten sonra okuldan kaçtı. O gün akşamı beklemeyecek bilgi vermek için anında bilgi gidecek veliye. Girdi öğretmen sınıfa baktı öğrenci yok teneffüsü almadan hemen idareye aktarılacak oradan mesaj atılacak. Veli bilecek ki çocuk okulda değilse nerede olduğunu anlayabilecek kapasitede olacak. Bütün okul denetimlerinde buna bakacağım. Bu kaymakam beylere de talimatımdır.

Belirli aralıklarla bunun denetimi yapılacak. Bu kurala uymayanlarla ilgili gerekli disiplin kurulu işlemleri de yapılacak. Gümüşhane'deki temel yaklaşımımız bu olacak, bu konuda da asla taviz verilmeyecek. Getirecek, okula teslim edecek, giderken de alıp gidecek. İl merkezi ve ilçelerde devamlılık SMS sistemi kesinlikle çalışacak” diye konuştu.

“12 metruk bina yıkılıncaya kadar kullanılamaz hale getirilecek”

İl merkezindeki metruk binalarla ilgili gündeme gelen konuyu da cevaplandıran Vali Taşbilek, “Metruk binalarla ilgili bir kısmında yıkım söz konusudur. Diğer kısmı ile ilgili belediyemizle görüştük. Çok ciddi bir şekilde bunlara tedbir almamız gerekiyor. 32 binanın 12 tanesi yıkıldı ama geri kalanı bizim için bir tehlike. Gerekli tebligatların sağlanarak bunların yıkımının sağlanması yıkılıncaya kadar da kullanılamaz hale getirmek belediyemizin yükümlülüğündedir” ifadelerini kullandı.

“Denetimler sıklaştırılacak”

Bağımlılığın çok ciddi bir tehlike olduğunu, ana kuzularımızın hepsinin tehlike ve tehdit altında olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, özellikle il merkezi ve ilçelerde başta internet kafeler olmak üzere umuma açık yerler, kahveler, kafeler ve çocuklar ile gençlerin sıklıkla gittiği mekanların da çok sıkı bir şekilde denetleneceğini, sigara, içki ve uyuşturucu bağımlılığına karşı her türlü tedbirin alınacağını vurguladı.

Okul çevrelerinde çocuk istismarına yönelik asla taviz verilmeyeceğini, buraların Emniyet ve Jandarma güçleri tarafından sıkı şekilde denetleneceğini kaydeden Vali Taşbilek, okul içerisinde birbirleri ile ilişkilerinde olumsuz örnek sergileyen çocukların da rehber öğretmenler tarafından tespit edilmesini bu noktada rehber öğretmenlere çok ciddi iş düştüğünü söyledi.

“Çocuklarımızı boş zamanlarında hep spora yönlendireceğiz”

Her türlü tedbire rağmen özellikle sigaraya başlayan çocukların hiçbirini deşifre etmeden aileleriyle bağlantı kurarak tedavisi noktasında herşeyin yapılacağını vurgulayan Vali Taşbilek, “Çocuklarımızdan bir tanesini bile kurtarabilirsek çok büyük bir iş yapmış olacağız. Belki de buradaki en büyük işimiz bu olacak. Buna çok dikkat edelim. Çocuklar yalnızlıktan dolayı çok yanlış şeylere tevessül edebiliyorlar. Ellerindeki telefonla, bilgisayarla çok yanlış dünyaların içine girebiliyorlar. Bu dünyadan uzaklaştırabilmek için öğrencilerimizi spora yönlendireceğiz. Geleneksel çocuk oyunları ile ilgili her türlü malzeme temini yapılarak okullarımızı canlı tutacağız. Bütün gençlik sporun tesislerin hepsi okulların emrindedir. Milli eğitimde de bütün beden eğitimi öğretmenlerini görevlendireceğiz. Milli eğitim ve Gençli Spor kurumunu birbirine yakınlaştırıp iş birliği ile çocukları sporun, spor salonlarının içine sokacağız. Bu nesli kurtarmamız lazım. Mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar. Akademik başarı arkasından gelen şey. Mutlu, erdemli çocuk olsun ondan sonra varsın üniversitesinde okusun. Müftülükten de bu konuda destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Rehber öğretmenlerimiz veli ziyareti yapacak”

Velilerden ilgili olmalarını isteyen Vali Taşbilek, “Her şeye rağmen gelmeyen, gelemeyen velilerimiz var. Rehber öğretmenler olumsuz davranış gösteren, bağımlılığa meyleden çocuklarımızı tespit ederek bir komisyon kurarak velilere misafir olalım. Hem diyelim ki biz senin çocuğun öğretmeniyiz, senin çocuk iyi ama ufak tefek sıkıntıları var. Biz destek oluyoruz ama sen de çocuğunla ilgilen. Çantasına falan bir bakıver. Üniversitemizde bizlere emanet gençlerimiz var. Buraya gelenlerin hepsi bu şehrin misafiri ve bizim evlatlarımız. Onların başlarına gelebilecek en ufak bir hadise bizi derinden yaralayacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantıda 2018-2020 Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı ile ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan da acil eylem planının uyuşturucunun ve bağımlılık yapıcı maddelere ulaşılabilirliğin il düzeyinde engellenmesi konusunda olduğunu belirtti.

Sağlık Müdürlüğü Psikologlarından Kübra Akın ve Yeşilay Gümüşhane Temsilcisi Selman Eroğlu tarafından da sunum gerçekleştirildi.