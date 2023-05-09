Gümüşhane'den 195 bin sebze fidesi toprakla buluşacak

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından son yıllarda sayısı hızla artan ve kırsal kesimdeki vatandaşlara gelir kapısı olan örtü altı yetiştiriciliğine destek olmak için İl Özel İdaresi destekli yüzde 50 hibeli sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle temsili olarak üreticilere talepleri doğrultusunda temin edilen yüksek verimli 69 bin domates, salatalık ve biber fidesi Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde bugün, Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde ise hafta sonu dağıtılacak.

İl Özel İdaresi'nin yüzde 50 destek sağladığı projenin yanında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce temin edilen 126 bin fideyle birlikte bu yıl Gümüşhane genelinde 195 bin sebze fidesi toprakla buluşacak.

“Ülke olarak ve Gümüşhane olarak üretmeye, tarım ve hayvancılık potansiyelimizi geliştirmeye ihtiyacımız var”

Üreticilere 10 milyon TL'yi aşkın hasılsa sağlayacak olan "Örtü Altı Sebze Üretiminin Geliştirilmesi" projesinin ve dağıtım yapılan fidelerin hayırlı olmasını dileyen Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, tarımın ve hayvancılığın öneminin Covid-19 pandemisi sürecinde bir kez daha güçlü biçimde öğrenildiğini belirterek, “Ülke olarak ve Gümüşhane olarak üretmeye, tarım ve hayvancılık potansiyelimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu anlamda da kamu kurumlarımızın yapmış olduğu bu projelerin sizleri daha iyi desteklemek, sizleri daha iyi bilinçlendirmek ve toplam hasılayı arttırmada çok büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Bu anlamda bu ve bu benzeri çalışmaları artırmak suretiyle Gümüşhanemizin potansiyelini harekete geçirmeye, sizlerin daha bol bereketli kazançlar elde ederek Gümüşhane ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha güzel, daha nitelikli çalışmalarla da bu süreci geliştirmenizi sizlerden beklediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Kurum olarak tohumdan sofraya üretimin her aşamasında yürüttükleri proje ve faaliyetlerle sağlıklı gıda üretimi için çalışma yaptıklarını kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç ise “İl Müdürlüğümüzün 2022 yılı faaliyetlerine bakıldığında gerek tarımsal desteklemeler gerek kırsal kalkınma hibeleri gerek İl Özel İdaresi ve DOKAP hibe destekleriyle yaklaşık 61 milyon TL civarında bir desteği çiftçilerimizin istifadesine sunduk. 2023 yılında daha şimdiden bu tutarın 29 milyonluk kısmı kadarını garanti ettik. İnşallah desteklemeler ve diğer projelerle bu yıl bu rakamı çok daha fazlasına ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili törende Vali Yardımcısı Yerlikaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç tarafından üreticilere fideleri dağıtıldı.